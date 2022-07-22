Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)



AYNI ADI TAŞIYAN KUZENİ DE MADEN KAZASINDA ÖLMÜŞ

Zonguldak´ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Satılmış Çamlı´nın aynı adı taşıyan kuzeninin de maden kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2012 yılında Üzülmez mevkisinde özel bir maden ocağında yaşanan kazada 4 çocuk babası Satılmış Çamlı 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ağabeyi ile aynı adı taşıyan kuzeni Satılmış Çamlı´nın acı haberini alan Erol Çamlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amcaoğlu Satılmış Çamlı, abim merhum Satılmış Çamlı ile aynı kaderi yaşayarak Zonguldak'ta maden kazası sonucu Rabbimiz´in rahmetine kavuştuğunu teessür ile öğrendik. Maden kazası sonucu bir aileye daha ateş düştü" ifadelerini kullandı.

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-22 14:41:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.