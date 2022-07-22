Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vali Tutulmaz ile bir araya geldi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ‘ı makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak, Yeşilay’ın tarihçesi, kuruluş amacı ve bu yıl gerçekleştirecekleri etkinlikler ile tütün, alkol, madde, internet ve kumar olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye karşı ücretsiz psikososyal ve rehabilitasyon desteği veren 115 numaralı hat üzerinden bağımlılar, bağımlı yakınları ve bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyen kişilerin ulaşabileceği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında Vali Mustafa Tutulmaz’a bilgi verdi. Desteklerinden dolayı Tutulmaz’ a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz ise, “Bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayan YEDAM’ın önemine değinerek, Bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, YEDAM gibi merkezlerin bağımlı bireylerin hayatını doldurup hayattan ümitlerini kesmeyeceği yerler olduğunu belirterek, Yeşilay’ın her türlü çalışmalarında yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeşilay‘ın böyle anlamlı ve güzel çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

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