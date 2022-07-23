Uzman Doktor Fatih Akça: ‘Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz’ ‘Hiç bir işlem uygulamadan sigarayı bırakıyoruz’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman Doktor Fatih Akça: ‘Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz’ ‘Hiç bir işlem uygulamadan sigarayı bırakıyoruz’

İHA

Uzman Doktor Fatih Akça: ‘Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz’ ‘Hiç bir işlem uygulamadan sigarayı bırakıyoruz’

Zonguldak’ta Uzman Doktor Fatih Akça, biorezonans yöntemiyle hiçbir işlem yapmadan vatandaşlara sigarayı bırakmada yardımcı olduklarını ifade etti.
Zonguldak’ta Uzman Doktor Fatih Akça, biorezonans yöntemiyle tek seansta sigara bırakmanın etkili olduğunu açıkladı. Son dönemde sigarayı bırakmada çok başarılı bir metot uyguladıklarını tek seansta sigara bırakma tekniği uyguladıklarını söyledi.
Biorezonans yöntemiyle yüzde 90 oranında sigara bıraktırdıklarını açıklayan Uzman Doktor Fatih Akça, “Sigara bırakmak isteyen arkadaşlarla ön görüşme yaparak bir tarih belirliyoruz. O tarihte hastayla görüşme yaparak son sigarasını içmesini istiyoruz. Sonra delequit teknolojisi kullanıyoruz. Başarı oranı çok ciddi oranda yüksek. Yüzde doksanların üzerinde başarı oranları var. Hastayı sonrasında 1 saat programa alıyoruz. Sonra hastayı biorezonans cihazına entegre ediyoruz. Sonrasında hastaya sigarayı bırakmasında yardımcı olacak 1 sprey veriyoruz. Sonra o spreyle hastayı 72 saat belli önerilerle arıyoruz. Hastanın belli programı yoksa genelde olmuyor. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hastaya diyoruz ki herhangi bir sıkıntı olduğunda bizi arayın. Eğer tekrar bir sıkıntı olursa hastamızı tekrar kliniğimize tekrar davet ederek destek ya da dengeleme seansını uyguluyoruz. Ama tek seansta başarı oranları yüzde doksanların üzerinde. Biorezonans terapileriyle sigarayı bırakmak isteyen hastalarımızı kliniğimize bekliyoruz ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu ...
Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını ...
Uzman Doktor Akça: "Covid olmadan önce hastalarımıza ozon terapi seanslarını uyguluyoruz"
YEREL HABERLER Uzman Doktor Akça: "Covid olmadan önce hastalarımıza ...
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vali Tutulmaz ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vali Tutulmaz ile bir araya ...
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)
YEREL HABERLER Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü 
YEREL HABERLER Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü 
Madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku Kdz. Ereğli'de vatandaşlar festivalin ilk gününe rağbet etmedi
YEREL HABERLER Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku Kdz. ...
1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı ...
Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı
YEREL HABERLER Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı
Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi ...
Dostluk turnuvasında şampiyon Terzi Köyü oldu
YEREL HABERLER Dostluk turnuvasında şampiyon Terzi Köyü oldu
Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı
Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi ...
1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı ...
Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü
YEREL HABERLER Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü
Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar
YEREL HABERLER Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara ...
BEÜ, İspanya’daki eğitim konferansına katıldı
YEREL HABERLER BEÜ, İspanya’daki eğitim konferansına katıldı
Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda
YEREL HABERLER Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda
Zonguldak Kömürspor, Ahmet Buğra Güven'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor, Ahmet Buğra Güven'i kadrosuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.