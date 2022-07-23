Alaplı'da yıpranmış çocuk parkları tehlike saçıyor

Alaplı’da çocukların eğlendiği, vatandaşların sosyalleştiği Eyüp Yaman Parkı’nın oyun grupları, spor aletlerinin yıpranmış halde olması adeta tehlike saçıyor.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi'nde 2014 yılında Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 100 bin şartlı hibe desteği katkısıyla 5 bin metre kare alana içinde çocuk parkı, oyun grupları bulunan en büyük Eyüp yaman Parkı gün geçtikçe çürümeye devam ediyor. CHP’li Alaplı Belediyesi'nin kaderine terk ettiği, şehir magandalarının kırıp döktüğü oyun parkı ve spor aletlerinin yanı sıra, aydınlatma direklerindeki enerji kablolarının yerlerde olması adeta ölüme davetiye çıkartıyor.

Parktaki aletlerin kırık kimilerinin de bakımsızlıktan paslandığını söyleyen vatandaşlar, parkın bu haliyle çocuklar için tehlike olduğunu ifade ediyor. Parka yakın evlerde yaşayan mahalle sakinleri, parkın modern, güvenilir ve kullanışlı bir hale getirilmesini istediler. Güvenliği olmayan oyun grupları ve spor aletlerini çocuklarını bindirmekten çekinen vatandaşlar, " Alaplı Belediyenin Kurucusu Eyüp Yaman ismi verilen Eyüp Yaman Parkı ve spor aletleri kırık dökük. Çocuklarımızın oyun oynadığı yerler bakımsız. Oyun aletlerinden uzak tutuyoruz. Güvenliği yok, paslanmış durumdalar. Aydınlatma direklerinde ise kablo kapakları açık durumda. Bu park adeta kaderine terk edilmiş durumda. Belediye ekipleri parka uzun zamandır uğramıyor olacak ki, bu görüntüleri tespit etmemişler. Alaplı Belediyesi’nin bu parka sahip çıkmasını ve gerekli onarımları yapmasını bekliyoruz" dediler.

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