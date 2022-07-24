İğne atsan yere düşmedi, Kapuz plajı doldu taştı Akdeniz sahillerini geçti, halk plajı tıklım tıklım

Zonguldak’ta hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce vatandaş Kapuz plajına akın etti.

Zonguldak’ta hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Kapuz plajına akın ettiler. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Hava sıcaklıkları ise 28 derecelere yükseldi. Denize girenlerin çoğunluğunun gurbetçiler olması da gözlerden kaçmadı.

Kapuz Plajı Tesisi Müdürü Korkmaz Kartal, "Hafta sonunu gerçekten kalabalık şekilde geçiriyoruz. Neredeyse bayramdaki yoğunluk kadar kalabalık. Havanın ve denizin güzel olması kalabalık olmasını arttırdı. Bundan sonra da sanırım havalar böyle güzel devam edecek. Kapuz plajına güzel bir ilgi var. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Gerek can kurtaran arkadaşlarımız gerek de teknik arkadaşlarımızla. Şu anda 3 bin 500, 4 bine yakın vatandaşımız burada. Sadece gurbetçi olarak düşünmeyin yurt dışından gelen insanlar da Kapuz plajına ilgi gösteriyorlar. Kapuz plajının merkezde olması ve kumun farklı olmasından insanlar tercih ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.