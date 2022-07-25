Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan S.T. isimli şahıstan 6 gram öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından S.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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