Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-26 16:13:29



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