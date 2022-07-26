Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-07-26 16:13:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.