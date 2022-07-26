Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi AnkaraBartın karayolunda 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Hacılar köyünde bulunan AnkaraBartın karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Saltukova istikametine seyir halinde olan dört araç birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan M.M., N.Ö.K., N.Ş., S.Ö.K., E.E., B.B., B.Ş. ve N.Ş. ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.