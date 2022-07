Bahçeşehir Koleji lansman toplantısı gerçekleşti Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Nitelikli eğitimi 65 şehirde 151 kampüs ile Türkiye’nin her noktasına taşıyoruz”

Zonguldak Bahçeşehir Koleji Lansmanı, Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Emeğin başkentinde olmaktan gururluyuz. Nitelikli eğitimi 65 şehirde 151 kampüs ile Türkiye’nin her noktasına taşıyoruz” dedi.

Toplantıya Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Yerel Ortaklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Bahçeşehir Koleji Zonguldak Kampüsü Kurucu Temsilcisi Esin Yazıcı, Kampüs Müdürü İrem Papila ile Okul Müdürü Arda Elbir’in yanı sıra kurucu ortaklar Durmuş Alaca, Muhammet Ali Gülay, Ali Haydar Sungur, Özcan Gedikli de katıldı.

Lansmanda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Emeğin başkentinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Zonguldak’ta doğanların ve burada yaşayanların Bahçeşehir olsun çok istedik. Çünkü biz 28 yıldır Türkiye’nin her noktasında nitelikli eğitimi tüm çocuklarımızla buluşturmak için çalışıyoruz. Nitelikli eğitimi bugün 151’inci kampüs ve 65’inci şehirde Türkiye’nin her noktasına taşıyoruz. Bu vizyon kurucumuz Enver Yücel’in vizyonu. Bugünün daha büyük bir önemi olduğuna inanıyorum çünkü tüm dünya zorlu bir pandemi sürecinden geçti. Onun öncesinde başlayan son 50 yılı kapsayan teknolojideki, bilimdeki değişim dönüşüm, bugün ile yarınla ilişkili olan en temel alan eğitimde değişikliğe yol açmıştı. Pandemi bu değişimi hızlandırdı. Ekonomik değişiklikler zorluklar söz konusu. Bütün bu zorlukların ortasında bir şeyin önemi daha da çok ortaya çıkıyor ‘Eğitim’ ülkemiz içinde olmazsa olmaz. Eğitim sadece eğitimcilerin konusu olmayan bir alan. Çünkü çocuklarımızı yetiştiriyoruz ve geleceğe hazırlıyoruz” dedi.



“Amacımız çocuklarımızın dünya ile konuşabileceği, dünyanın her noktasında liderlik edebileceği bireyler yetiştirebilmek”

Amaçlarının çocukların dünyanın her noktasında hakim olduğu, yalnızca Türkiye’de değil Dünyanın her noktasında liderlik edebileceği bireyler yetiştirebilmek olduğunu ifade eden Dağ, “Bütün bu süreçleri başarabilmenin yolu önce kendi kültürlerini, değerlerini bilen dünyada evrensel değerlere hakim olan ve kendisi üretebilecek, geliştirici bireyler yetiştirmekten geçiyor. Bahçeşehir’in eğitim felsefesinin özünü de bu oluşturuyor” dedi.



“Öğrencilerimizi nitelikli üniversitelere yerleştirebilmek için hazırlıyoruz”

Türkiye’deki en nitelikli üniversitelere yerleştirmek için öğrencileri 360 derece hazırladıklarını sözlerine ekleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Özlem Dağ, “Lise LGS’den başlayan YKS ile devam eden süreçlere öğrencilerimizi tam hazırlıyoruz. Bahçeşehir Koleji’nin hem kitlesel başarıda hem de bireysel derecelerde en önde olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Eğitim öğretim bir bütün. Akademik süreçleri sosyal gelişimini bununla birlikte sanat ve spordaki süreçlerini desteklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Lansman, gazetecilerin soru cevaplarının ardından sonra erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.