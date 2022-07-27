Atatürk Parkı bakımsızlıktan kaderine bırakıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşların uğrak noktalarından olan park ve süs havuzlarının bakımsız kalması tepkiyle karşılanıyor.

Alaplı Belediyesinin karşısında bulunan Atatürk Parkı’nın oturma gruplarının kırık vaziyette olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Yapıldığı ilk günden bu güne kadar hiçbir bakımı yapılmayan parktaki bakımsızlığına tepki gösteren vatandaşlar, “Bu parkın yapımını Alaplı Belediyesi gerçekleştirdi ve sadece çiçek ekiyor. Süs havuzları bakımsızlık almış başını gidiyor. Parka komple bir bakım yapılması gerekiyor. Bazı oturakların da tahtalarını kırılmış yerlerde” ifadelerine yer verdiler.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan parkın içler acısı halini gören vatandaşlar, Atatürk’e büyük saygısızlık yapıldığını belirttiler.

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