Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, apartman görevlisi ve eşi dumandan etkilendi.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Siteler Karacam Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yamanlar apartmanının bodrum katındaki kapıcı dairesinde bilinmeyen nedenlerden dolayi mutfakta yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, yangını Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Yaşanan panikle apartman sakinlerinin sokağa döküldüğü yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması bir süre devam ederken, dumandan etkilenen apartman görevlisi Alev K. ve çocuğu Eser K.'nın tedavisi için 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Eser K.'nın durumu ağırlaşınca Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.



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