BEÜ, OVAT takımından TEKNOFEST başarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Otomasyon ve Arge Takımı (BEU OVAT), TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nın son aşamasında önemli bir başarı elde ederek finalist olmaya hak kazandı.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları çerçevesinde düzenlenen ve katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik eden RobotaksiBinek Otonom Araç Yarışması başladı. Yaklaşık 850 takımın başvurduğu yarışmada, çeşitli test aşamalarından geçen takımların yalnızca 22 tanesi finalde yarışmaya hak kazandı. BEU OVAT takımı, yarışma pistinden önceki son aşamayı da başarıyla tamamladı. BEU OVAT, “Teknik Kontrol Onayı” ve “Şerit Takip \ Engel Tanıma”aşamalarını başarıyla geçerek bugün finalde yarışan 15 takımdan biri olmaya hak kazandı.

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