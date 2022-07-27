Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan; "Halkımız bu sene bol palamut yiyecek’

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan,”Bu sene balık çok olacak inşallah balık gelişimini sağlarsa halkımız bu sene bol palamut yiyecek. Geçen sene bu balık olmadı bu sene umudumuz palamut da” dedi.

Tüm Türkiye’de 1 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Av yasağının kalkmasına günler kala Zonguldak’ın Kozlu Limanında da hazırlıklar devam ediyor. Balıkçılar tekniklerini yeni sezon hazırlarken, ağlarını ise yeniliyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan hazırlıklarını değerlendirdi. Başkan Kayhan, “Bir Eylül’de açılacak sezonumuzda balıkçılar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arada vanoz balığı palamut yavrusunu yani çok olduğunu gözlemledik Doğu Karadeniz’den Batı Karadeniz’e kadar iğne Adaya kadar her tarafta balığın olduğunu tespit ettik. Bu arada balığın 25 santimetre olması gerekiyor balığın standart ölçüleri. Bu arada 15 Ağustos’ta oltacılara serbest olacak balık 1 Eylülde ’de endüstriyel balıkçılara serbest olacak daha evvelki senelerde balık biyolojik gelişimini sağlayamadığı için 15 gün daha uzattıkları durumlar olmuştu Tarım Bakanlığının biz arkadaşlarımızı uyarıyoruz balığın çok ufak olduğunu istavrit avlarken ufak palamut varoz balıklarını avlıyorlar bu yasak Sahil Güvenlik, Tarım İl Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak bu kaçak avcılığın önüne geçiyoruz. Balıkçı arkadaşlarımız yapmıyor ama amatörce bu işlerde faaliyet gösteren arkadaşlar bu balığı yakalıyor. Bunun cezası çok fazla biz ikaz ediyoruz, Sahil Güvenlik 7/24 kontrolleri devam ediyor, Tarım İl Müdürlüğü Karadan kontrol ediyor. Bizde kooperatif olarak üstümüze düşen vazife olarak arkadaşlarımıza anons ediyoruz belediye gerek balıkçı barınağından anons ederek arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Bu sene balık çok olacak inşallah balık gelişimini sağlarsa halkımız bu sene bol palamut yiyecek. Geçen sene bu balık olmadı bu sene umudumuz palamut da” dedi.

Kaçak avcılık konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Kayhan, “Kaçak avcıları uyarıyoruz bilmeden mi alıyorlar bilerek mi alıyorlar, sattıklarını da duyduk bunları almamaları lazım, yakalamamaları lazım. Bakın çok ağır cezaları var bunların. Ellerinden ruhsatları da iptal edilir ayrıca yiyecekleri para cezası da yanıma kalır. Biz bunun önüne geçmek için her şeyi yapıyoruz yani elimizden geleni kooperatifler olarak istişare kurduk bütün herkesi uyarıyoruz, belediye tarafından da anons ettiriyoruz kaçak avcılığın önüne geçmek için” diye konuştu.



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