Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından olan Kapuz plajı dereden gelen kanalisazyon nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı dereden gelen kanalisazyon nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Kanalizasyon borusunun patlaması nedeniyle dereden doğru akan kanalisazyon plaja aktı. Belediye ekipleri Kapuz planını tedbir amaçlı kapatarak denize girişi yasakladı. Yaşanan olayın ardından belediye ekipleri plajda temizlik çalışmalarına başladı. Plajın yarına kadar tedbir amaçlı kapalı olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.