Altınlarını çalan komşusu çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınlarını çalan komşusu çıktı

İHA

Altınlarını çalan komşusu çıktı

Zonguldak'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası çalışma yapan jandarma ekipleri çalınan ziynet eşyalarını olayın şüphelisiyle birlikte yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler Köyü'nde yaşandı. Köyde yaşayan vatandaşın evinde yaşanan hırsızlık olayı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını aynı köyde ikamet eden başka bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı iki adet altın küpe, üç adet altın yüzük, iki adet altın kolye ve bir adet altın bileklik ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kas kuvveti ve gelişimi akıllı giysiyle gerçek zamanlı takip edilebilecek
YEREL HABERLER Kas kuvveti ve gelişimi akıllı giysiyle gerçek ...
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 ...
Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı Binlerce kişinin akın ettiği halk plajı 2 gün kapandı
YEREL HABERLER Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı ...
Atık su taştı, denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Atık su taştı, denize girmek yasaklandı
Özel okulun uzaktan eğitimde para alması uygun bulundu
YEREL HABERLER Özel okulun uzaktan eğitimde para alması uygun ...
Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı
YEREL HABERLER Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı
Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı
Kdz. Ereğli’de camiye itirazlar reddedildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de camiye itirazlar reddedildi
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan; "Halkımız bu sene bol palamut yiyecek’
YEREL HABERLER Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün ...
Posbıyık’a yanıt, Çaturoğlu’ndan geldi; “Tek kelimeyle omurgasızlık”
YEREL HABERLER Posbıyık’a yanıt, Çaturoğlu’ndan geldi; “Tek ...
BEÜ, OVAT takımından TEKNOFEST başarısı
YEREL HABERLER BEÜ, OVAT takımından TEKNOFEST başarısı
Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Alman vatandaşı Katerina Zonguldak'ta Müslüman oldu
YEREL HABERLER Alman vatandaşı Katerina Zonguldak'ta Müslüman oldu
Gıda ürünleri, minibüsler ve ticari taksiler denetlendi
YEREL HABERLER Gıda ürünleri, minibüsler ve ticari taksiler ...
Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi
Atatürk Parkı bakımsızlıktan kaderine bırakıldı
YEREL HABERLER Atatürk Parkı bakımsızlıktan kaderine bırakıldı
Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim
YEREL HABERLER Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim
Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir ...
Bahçeşehir Koleji lansman toplantısı gerçekleşti Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Nitelikli eğitimi 65 şehirde 151 kampüs ile Türkiye’nin her noktasına taşıyoruz”
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji lansman toplantısı ...
MTAL Lisesi/nden “Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin Üretelim” çağrısı
YEREL HABERLER MTAL Lisesi/nden “Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin ...
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında ...
Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karayolunda 4 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı
EML mezunları ilk kez bir araya geldi
YEREL HABERLER EML mezunları ilk kez bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.