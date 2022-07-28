Altınlarını çalan komşusu çıktı

Zonguldak'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası çalışma yapan jandarma ekipleri çalınan ziynet eşyalarını olayın şüphelisiyle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler Köyü'nde yaşandı. Köyde yaşayan vatandaşın evinde yaşanan hırsızlık olayı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını aynı köyde ikamet eden başka bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı iki adet altın küpe, üç adet altın yüzük, iki adet altın kolye ve bir adet altın bileklik ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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