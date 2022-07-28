Kas kuvveti ve gelişimi akıllı giysiyle gerçek zamanlı takip edilebilecek

Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emin Ulaş Erdem’in araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK1005 desteği almaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Ulaş Erdem’in araştırmacı/uzman olarak yer aldığı “Kas Kuvveti ve Gelişiminin Gerçek Zamanlı Olarak Takip Edilmesi Amacı ile Akıllı Giysi Geliştirilmesi” isimli proje, 1005Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Kübra Kaynak yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan proje multidisipliner nitelik taşıyor. Proje ile aktif spor esnasında veya rehabilitasyon sürecinde, kas kuvvetinde meydana gelen değişimlerin EMG sinyalleri ile gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi için akıllı bir giysi tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.



İlk Yerli Akıllı Giysi

Proje çerçevesinde tasarlanması amaçlanan akıllı giysinin Türkiye'de yerli bir muadili bulunmuyor. Geliştirilecek akıllı giysi, akademik düzeyde yenilikçi bir çalışma yapılmasının önünü açarken, yurt içi ve yurt dışı pazarında önemli paya sahip olabilecek katma değeri yüksek bir ürün olarak öne çıkıyor. Projeden elde edilecek bilgi ve tecrübe ile sivil, askeri, medikal ve benzeri farklı stratejik alanlar için yeni akıllı tekstil ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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