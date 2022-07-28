Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın evinden kokular geldiğini öne süren mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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