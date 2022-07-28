Türkiye'de bir ilk, hidrokarbon kaynakları onlara emanet ZBEÜ, Mavi Vatan'a ara eleman yetiştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de bir ilk, hidrokarbon kaynakları onlara emanet ZBEÜ, Mavi Vatan'a ara eleman yetiştirecek

İHA

Türkiye'de bir ilk, hidrokarbon kaynakları onlara emanet ZBEÜ, Mavi Vatan'a ara eleman yetiştirecek

Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz keşfinin ardından YÖK, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince düzenlenen protokol doğrultusunda Mavi Vatan'a yerli insan kaynağı yetişecek. Açılan iki yeni bölümle birlikte istihdam garantili ara eleman yetişecek.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümleri öğrenci alacak. 27 Temmuz'da başlayan tercihler 5 Ağustos günü sona erecek. Bu bölümlere tercih yapacak olan öğrenciler TPAO, YÖK ve ZBEÜ arasında düzenlenen protokol doğrultusunda aylık üç bin lira burs alacak. Türkiye'nin doğalgaz ve petrol kaynaklarının üretiminde yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek üzere hayata geçirilen bölümlerde 30 kişilik kontenjan uygulanacak. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi görecek olan öğrenciler, mezuniyette de devlet kurumlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapan özel şirketlerde de istihdam edilebilecek.

Keşifler yerli insan kaynağıyla taçlanacak
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Yavuz, Fatih, Kanuni Sondaj Gemileri'nin açıktaki çalışmaları sürüyor. Öte yandan Filyos Limanı'nda hayata geçirilecek olan gaz işleme tesisinde de hummalı çalışmalar sürüyor. Gazın keşfi ve ana hatta ulaştırılması sürecinde derin deniz boru yerleştirme çalışmaları sürerken bir taraftan da yerli insan kaynağı yetiştirecek olan Türkiye, açık denizlerdeki sondaj kabiliyetini de güçlendirmiş olacak.

"Ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılamış olacağız"
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılan bölümlerle Türkiye'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacaklarını anlattı. Sondaj faaliyetlerine katılacak olan teknik elemanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Özölçer, iki bölümün önemine değindi. Özölçer, şöyle dedi:
"Türkiye Petrolleri çok önemli bir çalışmaya imza atıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Mart ayı içerisinde doğalgazımızı çıkarttığımız yerden denizden ulaştıracağız. Planda Türkiye Petrolleri'nin pek çok yetişmiş elemana ihtiyacı var. Gelişen teknolojiyle birlikte alınan gemilerimizi görüyoruz. Dört gemimiz var. Son alınan sondaj gemisiyle beraber. Türkiye Petrolleri'nin bize belirttiği mühendisten çok ara eleman ihtiyacı var. Denizaltında işlem yapabilecek veya bu konularda uzman kişilere ihtiyaç var. Büyük açık var. Büyük ücretler karşılığında çalışan insanlar var. Son yeni atanan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve bizim aramızda yapılan bir protokol ile birlikte böyle ara eleman yetiştirmek üzere bir işbirliği yapma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı da Çaycuma MYO altında karşılamayı düşündük. Dört adet bölümümüz altında program. Bir yıl hazırlık eğitimi olacak. Yüzde 35 İngilizce eğitimine sahip olacak. Bu yıl ilk planda açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları programlarının açılışını yapıyoruz. Öğrenci alıyoruz. YÖK Başkanımızın da desteğiyle bu programlara ilk etapta 30'ar öğrenci alacağız. Bu programlara TPAO da destek veriyor. TPAO üçer bin lira her öğrenciye aylık burs veriyor. İş garantisi veriyor. Staj imkanları sağlıyor. Belki stajlar sonunda farklı tecrübeler kazanacaklar ve iş garantisi verecek. Ülkemizin ihtiyacı olan bu konuda ara eleman ihtiyacını karşılamış olacağız hep birlikte. Beraberce ortaklığımız seneye diğer iki programımızla da devam edecek. Türkiye Petrolleri büyüyor. Sadece Karadeniz ve Akdeniz'de belki petrol aramayacağız. Dünyanın pek çok yerinde elde ettiğimiz tecrübe ve ekipmanlarla başka yerlerde de bu işi yapacağız. Şiddetle mühendisten daha çok ara elemana ihtiyacımız var. Bu birliktelik bu protokol bu ara eleman ihtiyacına, sondaj yapabilecek, kaynak yapabilecek pek çok insana ihtiyaç var. İnsanlarımız tanımıyorlar. Bu daha çok nerelerde çalışabilirler bilmiyorlar. Biz de bunların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz gelsin. Burs veriyoruz, iş imkanı sağlıyoruz ki belli bir seviyenin üstünde öğrencilerimiz gelsin. İngilizce eğitimi olsun. Bununla beraber dil problemini aşsın. Dersler görsün. İlerisi için ülkemizin adını duyursun. Ülkemiz adına hayırlı hizmetlerde bulunsun. Bölgemiz ve ZBEÜ için büyük bir imkan. Ülkemiz için büyük bir imkan. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu manada bu tür yerlerde çalışmak, ilerlemek isteyen öğrencilerimiz var ise buralara bekliyoruz. Bu programımızın dolmasını hatta daha kontenjanın artmasını düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı
YEREL HABERLER Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve ...
Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kas kuvveti ve gelişimi akıllı giysiyle gerçek zamanlı takip edilebilecek
YEREL HABERLER Kas kuvveti ve gelişimi akıllı giysiyle gerçek ...
Altınlarını çalan komşusu çıktı
YEREL HABERLER Altınlarını çalan komşusu çıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 ...
Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı kapandı Binlerce kişinin akın ettiği halk plajı 2 gün kapandı
YEREL HABERLER Taşan kanalizasyon denize aktı, halk plajı ...
Atık su taştı, denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Atık su taştı, denize girmek yasaklandı
Özel okulun uzaktan eğitimde para alması uygun bulundu
YEREL HABERLER Özel okulun uzaktan eğitimde para alması uygun ...
Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı
YEREL HABERLER Dereden kanalisazyon nedeniyle plaj kapatıldı
Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı
Kdz. Ereğli’de camiye itirazlar reddedildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de camiye itirazlar reddedildi
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan; "Halkımız bu sene bol palamut yiyecek’
YEREL HABERLER Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün ...
Posbıyık’a yanıt, Çaturoğlu’ndan geldi; “Tek kelimeyle omurgasızlık”
YEREL HABERLER Posbıyık’a yanıt, Çaturoğlu’ndan geldi; “Tek ...
BEÜ, OVAT takımından TEKNOFEST başarısı
YEREL HABERLER BEÜ, OVAT takımından TEKNOFEST başarısı
Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Alman vatandaşı Katerina Zonguldak'ta Müslüman oldu
YEREL HABERLER Alman vatandaşı Katerina Zonguldak'ta Müslüman oldu
Gıda ürünleri, minibüsler ve ticari taksiler denetlendi
YEREL HABERLER Gıda ürünleri, minibüsler ve ticari taksiler ...
Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi
Atatürk Parkı bakımsızlıktan kaderine bırakıldı
YEREL HABERLER Atatürk Parkı bakımsızlıktan kaderine bırakıldı
Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim
YEREL HABERLER Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim
Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir ...
Bahçeşehir Koleji lansman toplantısı gerçekleşti Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Nitelikli eğitimi 65 şehirde 151 kampüs ile Türkiye’nin her noktasına taşıyoruz”
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji lansman toplantısı ...
MTAL Lisesi/nden “Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin Üretelim” çağrısı
YEREL HABERLER MTAL Lisesi/nden “Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin ...
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.