Kızılay'dan evlenecek çiftlere gelinlik desteği

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, yeni evlenen çiftlere gelinlik desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kurban bayramı planladığımız şekilde gitti. Güzel oldu. Verimli geçti. Hedefimizi aştık. Bu bizi sevindirdi. Vatandaşların ilgisi vardı. Kan verme bakımından olsun kurban verme bakımından sonra vatandaşların ilgisi artıyor. Hem kurban hedefimizi aştık hem de gelecek planlarımızda Zonguldak’ımızın eksiği olduğu bir çalışma üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İlk yardım sertifikası vermeye çalışıyoruz. Bunla ilgili de genel merkez de bir çalışmamız var. İlk yardım dersler vererek sertifika kazandıracağız. Fabrikaların, işletmelerin, kurumların ilk yardım bulundurma zorunluluğu var. Bu zorunluluğa binaen sadece bunu İl Sağlık Müdürlüğü veriyor. Bizde bu şekilde çalışma içerisine girdik. Bu konuda bir çalışmamız var. Genel Merkezle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yer temini konusunda planlamalar yapıyoruz. Yardımlar konusunda giyim yardımı yapıyoruz. İhtiyacı olanlara giyim yardımı yapmaya çalışıyoruz. Buradan bir duyuru da bulunmak istiyorum. Gelinliklerimiz mevcut. İhtiyacı sahibi olanlara da gelinlik verebiliriz. Düğün sezonunda malum. Etkinlik temenni konusunda sıkıntı çeken insanlarımıza gelinlik yardımı yapabiliriz. Bu konu da yardım da bulunabiliriz. Evi yanan insanlarımıza yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Bir zaman idare etmesi için konteynır arama çalışması yapıyoruz. Temin edebilirsek konteynır temin ediyoruz edemezsek yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.

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