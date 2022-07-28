Zonguldaklı işadamı Rektör Özölçer ile görüştü

Japonya’da yaşayan ve bu ülkede yatırımları bulunan iş insanı Murat Enşici, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Japonya’da uzun yıllardır halı ve kilim üzerine faaliyetlerde bulunan Zonguldak Devrekli iş insanı Murat Enşici, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret ederek, hem yeni görevi için tebrik etti hem de Zonguldak kültürünün yurt dışında tanıtılabilmesine yönelik yapılabilecek ortak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve diğer davetliler de hazır bulundu.

Türk kültürünün ve yerel kültüre ait değerlerin Japonya’da tanıtılmasına büyük önem veren Enşici; ziyaret sonrası Rektör İsmail Hakkı Özölçer ile birlikte Üniversitenin Çalgı Yapım Atölyesi’ni ziyaret etti.

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