Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayboldu

Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden 1´i kurtarılırken, dalgalarla açığa sürüklenen Hasan Can Güney (19) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Kilimli Göbü Köyü´ndeki plajda meydana geldi. Denizin dalgalı olmasına rağmen serinlemek için suya giren Hasan Can Güney boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Berkan Süleyman Günaydın, genci kurtarmak için dalgaların arasına atladı, ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Berkan Süleyman Günaydın plajdakiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Berkan Süleyman Günaydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan Hasan Can Günaydın'ı bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Güney'in arkadaşları ise sahilde büyük üzüntü yaşadı. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-28 20:12:48



