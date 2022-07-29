Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can, aranıyor



Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde dün denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney´i (19) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney, dalgaların arasında kaybolunca çevredekiler yardıma koştu. Güney´i kurtarmaya çalışan Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirince, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartıldı. Haber verilmesiyle plaja sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan Günaydın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, denizde kaybolan üniversite öğrencisi için ise arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör´ün haber vermesiyle Güney´in babası ve yakınları Zonguldak´a geldi. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, gün ağarınca yeniden başladı. Sahil Güvenlik, radar ve dalgıç ile tarama yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri de karadan çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-29 12:27:52



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