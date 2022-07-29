GMİS Yönetim Kurulu; “TÜRK-İŞ, 70 yıldır emek mücadelesinin öncüsüdür”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, TÜRKİŞ’in kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle bir açıklama yaparak, “TÜRKİŞ, 70 yıldır emek mücadelesinin öncüsüdür” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 70’inci Kuruluş Yıldönümünü nedeniyle açıklama yayımladı. Açıklama şöyle; “Üyesi olduğumuz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 70’inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye işçi hareketinin ilk konfederasyonu olan ve 31 Temmuz 1952 tarihinde kurulan TÜRKİŞ, 70 yıldır Türkiye emek sınıfının en büyük örgütlü gücü olma onurunu sürdürmüştür. TÜRKİŞ, 70 yıllık süre içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, ulusal egemenliğin, demokratiksosyal hukuk devletinin, demokrasinin, insan haklarının, milli iradenin, işçi hak ve özgürlüklerinin savunucuları arasındaki onurlu yerini daima korumuştur. İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olarak ülkemizin en büyük sivil gücü olan TÜRKİŞ, bu bilinçle işçilerin ve emekçilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi mücadelesinin yanı sıra hiçbir ayrım gözetmeksizin sosyal barışın sağlanması mücadelesini de sürdürmektedir. Bu mücadeleyi yılmadan devam ettiren Genel Başkan Ergün Atalay’a ve TÜRKİŞ Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, Türkiye işçi sınıfının en büyük örgütlü gücü olan TÜRKİŞ öncülüğünde demokratik mücadelemizi hep birlikte kararlılıkla ve dayanışma içinde sürdüreceğiz. TÜRKİŞ’in kurucuları ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerinden hayatta olanlara saygılarımızı sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”

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