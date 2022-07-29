Keçecioğlu Mahallesi'nde meralar belediye hizmet alanı oldu

Perşembe Çevreyi, Doğayı Koruma ve Yaşatma Platformu, beldenin Keçecioğlu Mahallesi'ndeki meraların Perşembe Belediyesinin temmuz ayındaki belediye meclis toplantısında “belediye hizmet alanı” olarak kullanılması kararına tepki gösterdi.

Platform adına açıklamalarda bulunan Ecder Dombaycı, "Keçecioğlu Mahallesi olarak topraklarımızın kamulaştırılmasına, organize sanayinin büyümesine ve meralarımızın hazineye devredilmesine karşı davalar açtık. Süreç devam ediyor. Hal böyleyken Perşembe Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında bir karar almış. Belediyeye göre bu yerler kamulaşacak, organize büyüyecek, meralar da organize sanayi içine dahil olacak. Bu arada kullanılmayacak meralar da belediyeye devir olsun diye oylama yapmışlar. Bizim Cinboğar dediğimiz, çocukluğumuzda top oynadığımız, bugün hayvan otlatılan meralar için belediye hazineye başvuracakmış. Belediyeyi, tüm Perşembe halkını haklı mücadelemizde yanımızda görmek isterdik“ dedi.

Meclis toplantısında alınan karar ise şöyle:

"Beldemiz Keçecioğlu Mahallesi'nde tapunun 134 ada 270 parsel numarasında kayıtlı 14.455,69 metrekare miktarlı kamu orta malı olan mera vasıflı taşınmaz organize sanayi bölgesinin genişlemesi, bölgede hayvancılığın bitmiş olması, sanayi alanının yakınında kalması, mevcut meranın bir kısmının organize müdürlüğüne devredilmesi ve mera vasfını yitirmiş olmasından dolayı mera olarak kullanılamamaktadır. Bu nedenle 134 ada 270 parsel numarasında kayıtlı 14.455,69 metrekare miktarlı kamu orta malı olan mera vasıflı taşınmazın 'belediye hizmet alanı' olarak kullanılmak üzere tahsisinin talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.