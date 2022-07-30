Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor

Zonguldak’ın tatil beldesi Filyos’ta huzur ve güveni sağlamak için göreve başlayan atlı jandarma timi vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Merkezi Komutanlığı’ndan (JAKEM) gelen “Dilşah” ve “Hanedan” isimli atlar, jandarma astsubaylarla birlikte Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi olan Filyos’ta huzur ve güveni sağlıyor. Motorize asayiş timlerine destek amacıyla görevlendirilen atlı jandarma timi büyük ilgi gördü. Devriye gezen atlı jandarma timini gören vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte atları hem sevdi hem de elleriyle besledi.

Atlı jandarma timi sezon süresince jandarmanın sorumluluk alanındaki bölgede görevini sürdürecek. Ailesiyle birlikte sahile gelen Aslı Çiloğlu, “Almanya’dan buraya tatile geldik. Atlı tim burada çok güzel, çok hoşumuza gitti. Uygulama da güzel olmuş” diye konuştu.

Torunuyla birlikte atlarla hatıra fotoğrafı çektiren Ayhan Bilik de “Uygulama gayet güzel. Onlar olduğu için de rahatız. Daha güvenilir oluyor. Arkadaşlar bundan önceki sene de gelmişti. Gayet iyiydi” şeklinde konuştu. Öte yandan, atlı jandarma timinin devriyesi dron ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.