Denizde kaybolan Hasan Can'ın cansız bedeni bulundu

Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün Kilimli ilçesi Göbü köyündeki plajda meydana geldi. Denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney, dalgaların arasında kaybolunca çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada Güney'i kurtarmaya çalışanlardan Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirdi. Günaydın, diğer kişiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbarla plaja sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan Günaydın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney için ise arama çalışması başlatıldı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

AFAD ve jandarmanın karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden sürdürdüğü çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı. Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde, Güney'in son görüldüğü alanda kayalıklara sıkışmış cesedine ulaştı. Hasan Can Güney´in cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer de hastaneye gelip aileye taziye dileklerini iletti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-07-30



