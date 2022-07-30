Kayıp imam dağlık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan imam otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İddialara göre, Rize'de imamlık yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki Ahmet H.'den bir süredir haber alınamadı. Ailesinin haber vermesi üzerine çalışma başlatan ekipler, Ahmet H.'nin telefon sinyalinin en son Bolu'da alındığı üzerine ekipler çalışmalarını derinleştirdi.

Devrek ilçesindeki ormanlık alanda bulunan Ahmet H.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet H.'nin telefonunda üç yıl öncesinden geri sayım sayacı başlattığı öne sürüldü. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet H.'nin cenazesı otopsi yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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