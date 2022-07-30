Zonguldak'ta, gazdan zehirlenen işçi öldü

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek fırının bakımı sırasında gazdan zehirlenen Bayram Candan (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları´nda meydana geldi. İddiaya göre, cevher eritmek için kullanılan yüksek fırında arıza meydana geldi. Yüksek fırınının bakımı için bulunan yüklenici firma çalışanı Bayram Candan, yüksek fırından sızan zehirli gazlardan etkilendi. Çevredekiler durumu fabrikanın sağlık ekibine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-07-30 20:05:31



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