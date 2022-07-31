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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki araç alev alev yandı

İHA

Park halindeki araç alev alev yandı

Zonguldak’ta park halindeki araç alev alev yandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, gece saatlerinde Zonguldak Belediyesi engelsiz yaşam merkezi önünde meydana geldi. Park halinde olan araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa süre içinde alevler büyüdü, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken yangını kontrol altına aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

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