Kafasını taşa çarpıp çaya düştü, cansız bedeni bulundu

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde odun toplamak istediği sırada çaya düşerek kaybolan 85 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Özbağ köyünde meydana geldi. İddiaya göre, N.H, isimli 85 yaşındaki yaşlı adam odun topladığı sırada dengesini kaybederek kafasını taşa çarpıp çaya düştü. Ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun süren çalışma sonucunda N.H. isimli yaşlı adamın cesedini buldu. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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