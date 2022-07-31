İlçe Tarım Müdürü’nün tayini çıktı

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Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllardır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Coşkun Ulutaş'ın tayini çıktı.



Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş'ın yeni görev yeri belli oldu. 8 yıl sonra tayini çıkan İlçe Müdürü Ulutaş sosyal medya hesabından yeni görev yerini; "Yeni işyerim, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ankara" olarak paylaştı.

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