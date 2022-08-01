Genç kadın iş çıkışı arkadaşını beklerken dehşeti yaşadı Tanımadığı adamın saldırısına uğrayan kadının dişleri kırıldı, aldığı darbelerle hastanelik oldu Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kadın iş çıkışı arkadaşını beklerken dehşeti yaşadı Tanımadığı adamın saldırısına uğrayan kadının dişleri kırıldı, aldığı darbelerle hastanelik oldu Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasında

İHA

Genç kadın iş çıkışı arkadaşını beklerken dehşeti yaşadı Tanımadığı adamın saldırısına uğrayan kadının dişleri kırıldı, aldığı darbelerle hastanelik oldu Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta bir çocuk annesi 34 yaşındaki Gamze Kavraz, iş çıkışı bir arkadaşını beklediği sırada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere kapaklanan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Dişleri kırılan, aldığı darbelerle hastanelik olan kadın saldırgandan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay önceki akşam Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Kavraz, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan genç kadın, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı. Çarpmanın etkisiyle dişleri kırılan, yüzünde yaralar oluşan ve başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar imdadına koştu. Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, zanlıdan şikayetçi oldu. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bana hiçbir şey söylemeden saldırdı, şikayetçiyim"
Dehşet anlarını gazetecilere anlatan Gamze Kavraz, yaşadıklarını anlayamadan kendisini yerde bulduğunu söyledi. Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bu gün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."
Öte yandan saldırganın adliyeye sevki sırasında Gamze Kavraz'ın yakınları tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı
YEREL HABERLER Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini ...
Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
Alaplı’da elektrik direğine çarpan araç takla attı
YEREL HABERLER Alaplı’da elektrik direğine çarpan araç takla attı
İlçe Tarım Müdürü’nün tayini çıktı
YEREL HABERLER İlçe Tarım Müdürü’nün tayini çıktı
Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Kafasını taşa çarpıp çaya düştü, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kafasını taşa çarpıp çaya düştü, cansız bedeni ...
Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 ...
Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu
YEREL HABERLER Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu
Zonguldak'ta KPSS maratonu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta KPSS maratonu
Park halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı
Denize girmek isterken kayalıklardan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Denize girmek isterken kayalıklardan düşüp yaralandı
Zonguldak'ta, gazdan zehirlenen işçi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, gazdan zehirlenen işçi öldü
Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı
YEREL HABERLER Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı
Kayıp imam dağlık alanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp imam dağlık alanda ölü bulundu
Köpeklerin saldırısından kaçan karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından kaçan karaca tedavi altına ...
Denizde kaybolan Hasan Can'ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Hasan Can'ın cansız bedeni bulundu
Denizde kaybolan üniversitelinin cansız bedeni üçüncü gününde bulundu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan üniversitelinin cansız bedeni üçüncü ...
Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor
YEREL HABERLER Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.