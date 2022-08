Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı Tırdan düşen doğal gaz boruları aracı hurdaya çevirdi

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçtaki bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında meydana geldi. Doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. ‘nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.