Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2)

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İSTANBUL'DA BULUNDU

Zonguldak'ta, kendisinden 8 gündür haber alınamayan Buse Karakabak (17), yapılan haberler ve annesine sosyal medyadan yazılan mesajlar sayesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. (DHA)Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-08-01 19:29:31



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