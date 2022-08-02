Yaralı ceylana su verip, sevdiler Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular

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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir vatandaş, ormanda gezdiği sırada yaralı halde gördüğü ceylanın yardımına koştu. Köylüye haber verip yardıma çağıran kişi, ceylanı jandarma ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacımusa köyü Pamuklukdüzü ormanında gezdiği sırada ayağından yaralı ceylanı gören Samim Kara isimli bir vatandaş, yaralı ceylanın yardımına koştu. Köyden akrabalarını arayarak yardım isteyen vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Uzun zamandır susuz kalan yaralı ceylana su verip, korkmasın diye şefkatle severek sakinleştirmeye çalışan köylüler ekiplerin gelmesini beklediler. Jandarma ekipleri yaralı ceylanın ayağını sararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı hayvan, ekiplerce tedavi altına alındı.

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