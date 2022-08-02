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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

İHA

Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde yaşayan yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Saltukova beldesi Sarıkum Mahallesi’nde meydana geldi. 67 yaşındaki Şerafettin Akçelebi tarlada ağaçta asılı halde bulundu. Arazide gezen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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