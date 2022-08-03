Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

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Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

Alaplı´da bugün öğleden sonra plajda denize giren 2 genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, denize girip onları kıyıya çıkardı. Gençler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

2022-08-03 18:03:13



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