Olay yerinde bıraktığı ayakkabıdan yakalanan cinayet şüphelisi adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç'i öldüren Fikret Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-08-04 19:26:48



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