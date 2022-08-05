Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı botulizm hastalığının ölüme neden olabileceğini söyledi. Konserve yapımında kapağın, yeterli ısı ve basınçla kapatılması gerektiğine dikkat çeken Demirel, konserve nedenli rahatsızlığı olanların tedavisinde antitoksinin erken verilmesinin hayatta kalmayı sağladığını söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, botulizme neden olan 'clostridium botulinum' bakterisinin genellikle bozuk konserve gıdalardan kaynaklandığını belirtti. Gıda alımından 18-36 saat sonra hastalık belirtilerinin başladığını söyleyen Demirel, "İlk başta halsizlik yorgunluk hali oluyor ancak bizi alarm haline getiren, dikkat etmemiz gereken; çift, bulanık görmesinin olması, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğünün oluşması. Eğer öyküsünde konserve var ise botulizm düşünülmeli. Tedavisinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Burada en önemli şey antitoksin ne kadar erken verilirse tedavi ve hayatta kalmasının daha etkin olduğu düşünülüyor" dedi.

KAPAĞI ŞİŞMİŞ KONSERVEYE DİKKAT

Doç. Dr. Demirel, dikkat edilmesi gereken noktalara da değinerek, "Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozulmuş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Ticari ürünlerde bile konserve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçta düzgün şekilde kapağının kapatılması gerekiyor. Kullanılmadan önce de en az 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve kokmuş besinler tüketilmemeli. Mikrodalgada ısıtmak hiçbir şekilde toksini öldürmüyor. Bu önemli çünkü bu yanılgıya düşülüyor. En önemlisi de kontrol etmek, kokusu ve rengi bozulmuş konserveyi tüketmemek" diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay önce çift görme, bulanık görme ve yutkunma zorluğuyla hastaneye başvuran kadın hasta olduğunu anlatan Doç. Dr. Demirel, konserve tüketim öyküsü olduğunu söyledi. Demirel, solunum güçlüğü çekmeye başlayan hastanın yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra erken tanıyla uygulanan antitoksinle iyileştiğini, serviste takip edildiğini ve yakında taburcu edileceğini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-08-05 09:40:18



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