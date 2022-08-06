Sabit Danış: Zonguldak Kömürspor'u tüm olumsuzluklara rağmen layık olduğu yere çıkaracağız



Zonguldak DHA Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Zonguldak Kömürspor'u belli bir seviyeye taşımak istediklerini dile getiren Başkan Sabit Danış, takımın başarısız olmasını isteyen malum çevrelerin olduğunu, bu kişi ya da kişilerin özellikle sosyal medya hesaplarından yönetimi itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlarla algı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yönetim olarak tek gayelerinin Zonguldak Kömürspor'u başarıya taşıyıp layık olduğu yere çıkarmak olduğunun altını çizen Başkan Danış, takımın Bolu'da yaptığı kampı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Kırmızı-Lacivertli Kulübün Başkanı, "Yurt dışında işimizi, gücümüzü bırakıp geldik. Kimse bizi küstürmeye çalışmasın. Şu ana kadar yaptıklarımız küçümsenecek şeyler değil. Destek olmuyorsunuz, bari köstek olmayın. 'Her şey Zonguldak Kömürspor için sloganıyla özverili bir şekilde yönetici arkadaşlarımla çalışıyorum. Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesini bekleyenlere, bu yönde algı oluşturup spor kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara kesinlikle pabuç bırakmayacağız. Malum çevreler Zonguldak Kömürspor'un başarısız olması için adeta el birliği yapmış durumda. Zonguldak Kömürspor, Zonguldak'ın tek profesyonel takımıdır ve bu şehrin yüz akıdır, moral kaynağıdır ve birleştirici özelliğe sahiptir. Bana Zonguldak'ta farklı düşünceye sahip 15 bin kişiyi aynı anda bir araya getirebilecek ikinci bir güç gösterin. Zonguldak Kömürspor, bu şehir için büyük bir güçtür, büyük bir dengedir. Bu gücü daha da büyütmek istiyoruz. Kimse bizi küstürmeye kalkmasın. Kırmızı-Lacivert renklere gönül veren herkes, bu takıma destek olmalıdır. Yurt dışında işimizi, gücümüzü bırakıp geldik. Niyetimiz belli; Zonguldak Kömürspor'un başarılı olması. Tüm mesaimizi Zonguldak Kömürspor için harcarken, bir yandan itibarsızlaştırmaya yönelik yorum ve paylaşımlar hiç hoş değil. Destek olmuyorsanız, bari köstek olmayın. Tek isteğim bu. Bu takım bizim değil, Zonguldak insanınındır. Bunun bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak

2022-08-06 17:11:07



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