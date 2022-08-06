Sabit Danış: Zonguldak Kömürspor'u tüm olumsuzluklara rağmen layık olduğu yere çıkaracağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabit Danış: Zonguldak Kömürspor'u tüm olumsuzluklara rağmen layık olduğu yere çıkaracağız

DHA

Sabit Danış: Zonguldak Kömürspor'u tüm olumsuzluklara rağmen layık olduğu yere çıkaracağız


Zonguldak DHA Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Zonguldak Kömürspor'u belli bir seviyeye taşımak istediklerini dile getiren Başkan Sabit Danış, takımın başarısız olmasını isteyen malum çevrelerin olduğunu, bu kişi ya da kişilerin özellikle sosyal medya hesaplarından yönetimi itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlarla algı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. 
Yönetim olarak tek gayelerinin Zonguldak Kömürspor'u başarıya taşıyıp layık olduğu yere çıkarmak olduğunun altını çizen Başkan Danış, takımın Bolu'da yaptığı kampı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. 
Kırmızı-Lacivertli Kulübün Başkanı, "Yurt dışında işimizi, gücümüzü bırakıp geldik. Kimse bizi küstürmeye çalışmasın. Şu ana kadar yaptıklarımız küçümsenecek şeyler değil. Destek olmuyorsunuz, bari köstek olmayın. 'Her şey Zonguldak Kömürspor için sloganıyla özverili bir şekilde yönetici arkadaşlarımla çalışıyorum. Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesini bekleyenlere, bu yönde algı oluşturup spor kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara kesinlikle pabuç bırakmayacağız. Malum çevreler Zonguldak Kömürspor'un başarısız olması için adeta el birliği yapmış durumda. Zonguldak Kömürspor, Zonguldak'ın tek profesyonel takımıdır ve bu şehrin yüz akıdır, moral kaynağıdır ve birleştirici özelliğe sahiptir. Bana Zonguldak'ta farklı düşünceye sahip 15 bin kişiyi aynı anda bir araya getirebilecek ikinci bir güç gösterin. Zonguldak Kömürspor, bu şehir için büyük bir güçtür, büyük bir dengedir. Bu gücü daha da büyütmek istiyoruz. Kimse bizi küstürmeye kalkmasın. Kırmızı-Lacivert renklere gönül veren herkes, bu takıma destek olmalıdır. Yurt dışında işimizi, gücümüzü bırakıp geldik. Niyetimiz belli; Zonguldak Kömürspor'un başarılı olması. Tüm mesaimizi Zonguldak Kömürspor için harcarken, bir yandan itibarsızlaştırmaya yönelik yorum ve paylaşımlar hiç hoş değil. Destek olmuyorsanız, bari köstek olmayın. Tek isteğim bu. Bu takım bizim değil, Zonguldak insanınındır. Bunun bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak
2022-08-06 17:11:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı
Oğlu ve arkadaşları açıkta yüzünce paniğe kapılan anne ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Oğlu ve arkadaşları açıkta yüzünce paniğe kapılan ...
"Devrek bastonu" Japonya yolcusu
YEREL HABERLER "Devrek bastonu" Japonya yolcusu
Alaplı'da toplu sünnet şöleni yapıldı
YEREL HABERLER Alaplı'da toplu sünnet şöleni yapıldı
"Bozuk konserveye dikkat" uyarısı
YEREL HABERLER "Bozuk konserveye dikkat" uyarısı
Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı
Zonguldak'taki cinayete ilişkin Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki cinayete ilişkin Antalya'da yakalanan ...
Olay yerinde bıraktığı ayakkabıdan yakalanan cinayet şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER Olay yerinde bıraktığı ayakkabıdan yakalanan cinayet ...
Olay yerinde bıraktığı ayakkabıdan yakalanan cinayet şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Olay yerinde bıraktığı ayakkabıdan yakalanan cinayet ...
Zonguldak'ta 188 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 188 bin makaron ele geçirildi
Seyir halindeki midibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Zonguldak'ta işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta işçi servisi yangında kullanılamaz hale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.