Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2)

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CENAZEYE DOKTOR KONTROLÜNDE KATILDI

Boğazı kesilerek öldürülen Hacer Alkan'ın cenazesi Devrek'te bulunan kendisine ait terzi dükkanı önüne getirildi. Aynı saldırıda boğazı kesilerek yaralanan Aydın Alkan ise ambulansla getirilirken, doktor kontrolünde cenazeye katıldı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Aydın Alkan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Pınarönü köyüne götürülen Hacer Alkan'ın cenazesi toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-08-07 17:42:25



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