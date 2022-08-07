Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (3)

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hacer Alkan'ı öldüren, Aydın Alkan'ı da yaralayan Mert Serkan Lülleci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-08-07 23:57:47



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