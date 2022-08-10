Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, virajda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen kamyonun park halindeki 3 TIR´a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-750 yolu Karaman mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden K.B.'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, park halindeki 3 TIR´a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri geldi. Kazada kamyon sürücüsü K.B. ile TIR´larda bulunan M.Ç. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN
2022-08-10 11:20:12
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