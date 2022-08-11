Zonguldak'ta sağanak; sahil yolunu su bastı

Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta sağanak etkili olurken, mazgallar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu. Kozlu sahil yolu ise sular altında kaldı.
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağmur, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu. Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı. Sürücüsünün yolda ilerlemeye çalıştığı otomobil, arızalanarak suyun içinde kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-08-11 11:10:14
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