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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filyos Limanı şantiyesinde işçiler kavga etti

DHA

Filyos Limanı şantiyesinde işçiler kavga etti


Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı şantiyesinde taşeron firma bünyesinde çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Jandarma müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Filyos Limanı ve endüstri şantiye sahasında meydana geldi. Alt taşeron firma çalışanı 4 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgaya 23 işçi daha dahil oldu. Gerilimin tırmanmasıyla kavgaya karışanların sayısı 100´ü buldu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu kontrol altına alan jandarma ekipleri, takviye birlik isteyerek bölgede önlem aldı.
Zonguldak Valiliği yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı. Gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Zonguldak Çaycuma Filyos limanı ve endüstri bölgesi şantiye alanında iş yapan alt taşeron firmanın 4 çalışanı arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın büyümesi sonucunda yine aynı taşeron firmanın 23 çalışanı daha taş, sopa ve demirler ile kavgaya dahil olmuş, sayı 100 civarına ulaşmıştır. Kolluk personeli tarafından gerekli müdahale edilerek olay kontrol altına alınmıştır. Kavgaya karışan tüm şahısların gün içerisinde çalışma fesih işlemlerinin yapılacağı ve herhangi bir sebeple iş sahasına alınmayacakları bilgisi elde edilmiştir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2022-08-13 17:42:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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