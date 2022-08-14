Bakan Varank: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız (3)  



HACK KARADENİZ´DE ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Teknofest kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi´nde düzenlenen Hack Karadeniz´in ödül törenine katıldı. Törende 29 farklı ülkeden katılan 380 takım arasından ilk 3'e girenlere para ödülü verildi. Siber güvenlik alanındaki yarışmaların Karadeniz´de düzenlendiği için Hack Karadeniz ismini aldığını ifade eden Varank, "Dijital Dönüşüm Ofisi başkanımız dünyada da olmayan bir konsepti bu sene getirdi. Bir siber güvenlik yarışmasının fiziki yarışmayla birleştirdi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldular. Bugün finali gerçekleştirdik. Biz de aslında beyaz şapkalı hacker olmamıza rağmen bugün siyah şapkalarımızı takıp sanki senaryoda bir yeri hackliyormuşuz gibi yarışmaya dahil olduk. Buradaki arkadaşlarımız da bizlerin yerini önceki ipuçlarını bularak Türkiye'de geliştirilmiş yazılımlardaki zafiyetleri bularak sonra emniyet siber güvenlik dairemizle iş birliği yapıp telefonlarımızdan yerimizi tespit ederek buraya geldiler. 'Kırmızı Montlu Madonna' takımı bu sene birinci oldu. Arkadaşlarımız aslında geçen senenin de birincisi ve Diyarbakır'dan katılıyorlar. Bursa'dan katılan arkadaşlarımız da var. 'Yarayan Kana' takımı burada. İki kişilik bir ekip. Son dakikaya kadar öndelerdi son dakikada diğer takım onları geçerek birinciliği almış oldu" dedi.

'TEKNOFEST KUŞAĞINI OLUŞTURACAĞIZ'

Türkiye'de farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Siber güvenlik alanında özellikle gençlerimizi yönlendirmek, o alanlarda insan kaynağımızı geliştirmek, genç kardeşlerimizi daha genç yaşlardan itibaren bu alanlara yönelsinler diye bu yarışmaları düzenliyoruz. Teknofest Türkiye'de uzay havacılık teknolojisini, bilimi sevdiren bir festival. Türkiye'nin her tarafında ortaokul çağlarından itibaren bilime, teknolojiye yönlendiren festival. Biz Teknofest kuşağını oluşturacağız. Onlar, Türkiye'nin başarı hikayelerini yazacaklar. Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler. Bizler ağabeyleri olarak sadece onların önünü açmak için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin gerçek hikayesi genç kardeşlerimizin elinden çıkacak." (DHA) Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-08-14 21:25:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.