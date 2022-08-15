Başkent EDAŞ´tan Zonguldak´a bakım ve yatırım çalışmaları  

ZONGULDAK, (DHA)Başkent EDAŞ, Zonguldak´ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, Zonguldak´ta hizmet verdiği 3.364 trafo ve 16.248 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devam ettirdi. Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli´de 3.156 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 24 pano ile 26 trafo merkezi bakımını da tamamladı. 46 KİLOMETRELİK YENİ KABLO DÖŞENDİ Zonguldak´ta hizmet verdiği 409 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet etmek amacıyla toplam 46 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 391 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 8 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Merkez DHA
2022-08-15 10:25:48
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