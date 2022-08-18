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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul mezunuydu, yazmaya başlayınca 57 yaşında üniversiteli oldu

DHA

İlkokul mezunuydu, yazmaya başlayınca 57 yaşında üniversiteli oldu


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, şiir, öykü ve roman türünde 7 kitap yazan ilkokul mezunu Selma Aydın (57), 4 yıl içinde kalan eğitimlerini tamamlayarak, üniversiteli oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Aydın, "Edebiyat dünyası, derya deniz. 'Ben, kenarında bir kum tanesi olabilir miyim' düşüncesiyle yola koyuldum. Bir kum tanesi de olsam; hakkıyla olmam gerektiğini düşünerek, eğitimimi tamamlamak için edebiyat fakültesine istedim" dedi.
Kentte, 40 yaşında ilk kitabını yazan ilkokul mezunu Selma Aydın, edebiyat alanında kendini geliştirmek için harekete geçti. 4 yıl önce ortaokul ve lise eğitimlerini açıktan tamamlayan Aydın, daha sonra üniversite sınavına girdi. Ev işlerinden arta kalan vakitlerde sürekli ders çalışan Aydın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanarak 57 yaşında üniversiteli oldu.
'BU FIRSATI KENDİM YARATTIM'
Babası nedeniyle okuyamadığını belirten Selma Aydın, "O dönem, 'Kız çocukları okumaz, dışarı çıkmaz' düşüncesi nedeniyle benimle birlikte 3 kız kardeşim de okumadı. 18 yaşında evlendim, 19 yaşında anne oldum. Sorumluluklarım arttığı için eğitim hayatıma devam edemedim. Çocuklarım okudu, evlendi. Daha sonra bana fırsat doğdu. Bu fırsatı kendim yarattım, pandemi de iyi bir vesile oldu" dedi.
Şiir, öykü ve roman türünde 7 kitap yazdığını ifade eden Aydın, "Zaman içinde gördüm ki; eksik yönlerim var. Edebiyat noktasında yeterli oldum demek; zaten hadsizlik olur. Edebiyat dünyası, derya deniz. 'Ben, kenarında bir kum tanesi olabilir miyim' düşüncesiyle yola koyuldum. Bir kum tanesi de olsam; hakkıyla olmam gerektiğini düşünerek, eğitimimi tamamlamak için edebiyat fakültesine istedim. Kendi gayretim ile sınava hazırlandım. Kendi kendimin öğretmeni olarak sınava hazırlandım. İlk girişimde edebiyat bölümünü kazandım. Bundan sonraki süreçte daha güzel yazılar ve kitaplar yazmak istiyorum" diye konuştu.
'KADINLAR KESİNLİKLE OKUMALI, OKUTULMALI'
Özellikle kadınlara seslenerek, azmin önemini vurgulayan Selma Aydın, "Yılmasınlar. Ne istiyorlarsa; kararlılıkla peşinden gitsinler. İstiyorsanız, çalışıyorsanız, muhakkak hedefe ulaşıyorsunuz. Benim de bu azmim ve gayretim birilerine ışık olursa ne mutlu bana. Böylece zaten hedefime, ulaşmış olacağım. Türk kadınları kesinlikle okumalı, okutulmalı. Kesinlikle kadınların kendilerine sahip çıkması gerekiyor. Kadınların örselenmesine fırsat verilmemeli. Bütün kadınlar eğitim almalı" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-08-18 09:40:54

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