Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 10 ölü!

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TUTUKLANDI

Kozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)ZONGULDAK, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez DHA

2022-08-20 20:25:22



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