Tünelde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ta tünelde kazada ağır yaralanan Batuhan Şen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2022-08-21 01:18:25



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